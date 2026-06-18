Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux
Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux samedi 19 septembre 2026.
Les Mureaux
Fleurs en Seine
Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour sa 23ème édition Fleurs en Seine secoue papilles et pupilles avec sa thématique Jardin gourmand et coloré, enrichissant le salon végétal d’une réflexion sur le mieux-vivre et la biodiversité.
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Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France
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English :
For its 23rd edition, Fleurs en Seine delights the taste buds and the eyes with its theme, “A Colorful Gourmet Garden”, enriching the plant fair with a focus on better living and biodiversity.
L’événement Fleurs en Seine Les Mureaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise