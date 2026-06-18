Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux samedi 19 septembre 2026.

Les Mureaux

Fleurs en Seine

Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 23ème édition Fleurs en Seine secoue papilles et pupilles avec sa thématique Jardin gourmand et coloré, enrichissant le salon végétal d’une réflexion sur le mieux-vivre et la biodiversité.

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Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

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English :

For its 23rd edition, Fleurs en Seine delights the taste buds and the eyes with its theme, “A Colorful Gourmet Garden”, enriching the plant fair with a focus on better living and biodiversity.

L’événement Fleurs en Seine Les Mureaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise