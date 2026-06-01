Temps fort Classes Aventure du Vivant – DSDEN78, Lycée général et technologique Salvador Allende, Les Mureaux, Les Mureaux

Temps fort Classes Aventure du Vivant – DSDEN78 Mercredi 20 janvier 2027, 13h30 Lycée général et technologique Salvador Allende, Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-20T13:30:00+01:00 – 2027-01-20T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-20T13:30:00+01:00 – 2027-01-20T16:00:00+01:00

En cours de définition avec la DSDEN78 et les CIO de Rambouillet et Versailles.

Lieu totalement indicatif pour créer l’événement.

Idem dates et créneaux horaires.

Lycée général et technologique Salvador Allende, Les Mureaux 5 rue Salvador Allende, Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Valorisation le temps d’une rencontre des actions menées par les équipes pédagogiques avec de jeunes témoins inscrits dans ces classes dans le cadre du Parcours Avenir.