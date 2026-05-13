Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux

Les Mureaux

Fleurs en Seine

Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre prochains direction le parc de l’Oseraie aux Mureaux pour retrouver l’incontournable fête des plantes et du jardin de l’ouest de Paris organisée par l’association Fleurs en Seine en collaboration avec la Mairie des Mureaux

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Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

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English :

On September 19 and 20, head to the Parc de l’Oseraie in Les Mureaux for the unmissable West Paris plant and garden festival organized by the Fleurs en Seine association in collaboration with the Mairie des Mureaux

L’événement Fleurs en Seine Les Mureaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Conseil Départemental des Yvelines