Festival International Musique Cordiale 2026 arrive bientôt en Pays de Fayence Place Léon Roux centre village Fayence mercredi 29 juillet 2026.
Place Léon Roux centre village Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence Fayence Var
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-08
2026-07-29
Pour le plus grand plaisir des mélomanes, le 22ᵉ Festival Musique Cordiale se déroulera du mardi 28 juillet au vendredi 8 août. La billetterie en ligne ouvrira fin avril début mai. Le programme est actuellement en finalisation. Encore un peu de patience !
Place Léon Roux centre village Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur aidan@musique-cordiale.com
English :
To the delight of music lovers, the 22? Musique Cordiale festival will run from Tuesday July 28 to Friday August 8. Online ticketing will open in late April/early May. The program is currently being finalized. Just a little more patience!
L’événement Festival International Musique Cordiale 2026 arrive bientôt en Pays de Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence