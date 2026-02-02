Festival International Musique Cordiale 2026 arrive bientôt en Pays de Fayence Place Léon Roux centre village Fayence

Festival International Musique Cordiale 2026 arrive bientôt en Pays de Fayence

Pour le plus grand plaisir des mélomanes, le 22ᵉ Festival Musique Cordiale se déroulera du mardi 28 juillet au vendredi 8 août. La billetterie en ligne ouvrira fin avril début mai. Le programme est actuellement en finalisation. Encore un peu de patience !

English :

To the delight of music lovers, the 22? Musique Cordiale festival will run from Tuesday July 28 to Friday August 8. Online ticketing will open in late April/early May. The program is currently being finalized. Just a little more patience!

