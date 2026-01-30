Festival Musique Cordiale soirée de gala et diner de collecte de fonds au Mas des Romarins Chambre d’hôtes de Qualité Le Mas des Romarins, FAYENCE Fayence

Festival Musique Cordiale soirée de gala et diner de collecte de fonds au Mas des Romarins

Chambre d’hôtes de Qualité Le Mas des Romarins, FAYENCE 372D, Chemin du Puits de la Grette Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Soirée de gala, évènement spécial pré-festival. Diner de collecte de fonds en musique dans le bel écrin du Mas des Romarins à Fayence

.

Chambre d’hôtes de Qualité Le Mas des Romarins, FAYENCE 372D, Chemin du Puits de la Grette Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur info@musique-cordiale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gala evening, a special pre-festival event. Musical fund-raising dinner in the beautiful setting of the Mas des Romarins in Fayence

L’événement Festival Musique Cordiale soirée de gala et diner de collecte de fonds au Mas des Romarins Fayence a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence