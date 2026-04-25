Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Théatre de Verdure Fayence
Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Théatre de Verdure Fayence mardi 4 août 2026.
Fayence
Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence
Théatre de Verdure Chemin des termes Fayence Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
En plein air au soleil couchant, concert d’orchestre à 21h
.
Théatre de Verdure Chemin des termes Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com
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English :
Open air at sunset, orchestra concert at 9pm
L’événement Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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