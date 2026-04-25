Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Théatre de Verdure Fayence

Fayence

Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence

Théatre de Verdure Chemin des termes Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

En plein air au soleil couchant, concert d’orchestre à 21h

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Théatre de Verdure Chemin des termes Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com

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English :

Open air at sunset, orchestra concert at 9pm

L’événement Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence