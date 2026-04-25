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Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Théatre de Verdure Fayence

Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Théatre de Verdure Fayence mardi 4 août 2026.

Lieu : Théatre de Verdure

Adresse : Chemin des termes

Ville : 83440 Fayence

Département : Var

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Fayence

Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence

Théatre de Verdure Chemin des termes Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :
2026-08-04

En plein air au soleil couchant, concert d’orchestre à 21h
  .

Théatre de Verdure Chemin des termes Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@musique-cordiale.com

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English :

Open air at sunset, orchestra concert at 9pm

L’événement Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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