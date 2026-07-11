Festival Musique Cordiale Messe chantée gratuit Place de l’église Fayence
dimanche 2 août 2026 · Place de l'église · Fayence
Informations pratiques
Fayence
Festival Musique Cordiale Messe chantée gratuit
Place de l’église Eglise Saint Jean-Baptiste Fayence Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Messe pour quatre voix en la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour votre plus grand plaisir.
.
Place de l’église Eglise Saint Jean-Baptiste Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 02 07 53 contact@festivalcordiale.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Mass for four voices in A at Saint-Jean-Baptiste Parish, for your enjoyment.
L’événement Festival Musique Cordiale Messe chantée gratuit Fayence a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
À voir aussi à Fayence (Var)
- Festival Musique Cordiale soirée de gala et diner de collecte de fonds au Mas des Romarins Chambre d’hôtes de Qualité Le Mas des Romarins, FAYENCE Fayence 28 juillet 2026
- Festival International Musique Cordiale 2026 arrive bientôt en Pays de Fayence Place Léon Roux centre village Fayence 29 juillet 2026
- Festival Musique Cordiale concert au Théâtre de Verdure Fayence Théatre de Verdure Fayence 4 août 2026
- Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Chemin de Notre-dame Fayence 8 août 2026