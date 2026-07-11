Festival Musique Cordiale Messe chantée gratuit Place de l’église Fayence

Informations pratiques

Fayence

Festival Musique Cordiale Messe chantée gratuit

Place de l’église Eglise Saint Jean-Baptiste Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Messe pour quatre voix en la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour votre plus grand plaisir.

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Place de l’église Eglise Saint Jean-Baptiste Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 02 07 53 contact@festivalcordiale.com

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English :

A Mass for four voices in A at Saint-Jean-Baptiste Parish, for your enjoyment.

L’événement Festival Musique Cordiale Messe chantée gratuit Fayence a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence