Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Chemin de Notre-dame Fayence

Fayence

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence

Chemin de Notre-dame Chapelle Notre-Dame des Cyprès Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:30:00

fin : 2026-08-08 13:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Dans la charmante chapelle de Notre-Dame des Cyprès, à midi 30, un savoureux concert vous y attend.

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Chemin de Notre-dame Chapelle Notre-Dame des Cyprès Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com

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English :

In the charming chapel of Notre-Dame des Cyprès, at 12:30 pm, a delicious concert awaits you.

L’événement Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence