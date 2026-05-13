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Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Chemin de Notre-dame Fayence

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Chemin de Notre-dame Fayence samedi 8 août 2026.

Lieu : Chemin de Notre-dame

Adresse : Chapelle Notre-Dame des Cyprès

Ville : 83440 Fayence

Département : Var

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Fayence

Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence

Chemin de Notre-dame Chapelle Notre-Dame des Cyprès Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:30:00
fin : 2026-08-08 13:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Dans la charmante chapelle de Notre-Dame des Cyprès, à midi 30, un savoureux concert vous y attend.
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Chemin de Notre-dame Chapelle Notre-Dame des Cyprès Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@festivalcordiale.com

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English :

In the charming chapel of Notre-Dame des Cyprès, at 12:30 pm, a delicious concert awaits you.

L’événement Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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