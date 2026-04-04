Festival internationnal de kamishibaïs par la fenêtre ouverte Foyer Municipal Monségur

Informations pratiques

Monségur

Festival internationnal de kamishibaïs par la fenêtre ouverte

Foyer Municipal 12 Rue Porte de La Réole Monségur Gironde

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Le kamishibaï est un art japonais de raconter des histoires à l’aide d’images illustrées présentées dans un petit théâtre en bois. C’est un spectacle vivant qui mêle narration, images et imagination pour le plaisir des petits comme des grands. Le Festival international de kamishibaïs Par la fenêtre ouverte se déroulera du 8 au 12 juillet 2026 dans l’Entre-deux-Mers, à Bagas, Neuffons et Monségur. Au programme des spectacles, des rencontres et des moments de partage autour de cet art du récit. .

Foyer Municipal 12 Rue Porte de La Réole Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 64 58 20 kamishibai@orange.fr

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English : Festival internationnal de kamishibaïs par la fenêtre ouverte

L’événement Festival internationnal de kamishibaïs par la fenêtre ouverte Monségur a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Entre-deux-Mers