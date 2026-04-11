Festival Itinéraires Souffles sacrés Basilique de Sainte Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Sainte-Anne-d’Auray

Festival Itinéraires Souffles sacrés

Basilique de Sainte Anne d’Auray 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre du Festival Itinéraires

La treizième édition du festival Itinéraires en Morbihan vous ouvre les portes d’un printemps en

musique. Organisé par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray, ce festival itinérant propose de faire découvrir ou redécouvrir des trésors du patrimoine en musique.

Qu’elle s’élève sous des voûtes ouvragées ou qu’elle se déploie dans la quiétude d’une chapelle plus confidentielle, la musique dialogue avec le lieu qui l’accueille.

Porté par le velours d’une voix ou par le son pur d’un violon, l’auditeur est invité à percevoir l’espace autrement un tableau attire soudain son attention, un ornement sculpté semble s’animer…

D’un concert jazz à des programmes baroques, en passant par des incursions dans la période romantique, le festival invite à un voyage temporel autant que géographique.

Les Pages du Centre de musique baroque de Versailles, les ensembles Stradivaria et Amaranthe comptent parmi les invités de cette édition.

Le festival s’attache aussi à promouvoir les jeunes talents (Psallette de Malestroit, Maîtrise de Sainte-

Anne-d’Auray) ainsi que les talents locaux (les choeurs Agora et Nicolazic, la Camerata Sainte- Anne, le choeur de femmes Vo(x)yelles…)

Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray, chœur lycéen Ensemble vocal (direction Gilles Gérard) ;

Stradivaria, en octuor à vent (direction Guillaume Cuiller) .

Basilique de Sainte Anne d’Auray 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English : Festival Itinéraires Souffles sacrés

L’événement Festival Itinéraires Souffles sacrés Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon