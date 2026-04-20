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Sainte Anne Color Race Camping du Motten Sainte-Anne-d’Auray

Sainte Anne Color Race Camping du Motten Sainte-Anne-d’Auray dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Camping du Motten

Adresse : 6 Allée des Pins

Ville : 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Département : Morbihan

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Sainte-Anne-d’Auray

Sainte Anne Color Race

Camping du Motten 6 Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Événement familial et festif, avec deux parcours colorés de 3,5 km et 6 km.

Accessible à tous, elle allie sport et convivialité avec des jets de poudre colorée.

Organisée pour soutenir des causes locales, elle rassemble coureurs et marcheurs dans la bonne humeur avec une équipe organisatrice haute en couleurs !   .

Camping du Motten 6 Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne  

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English : Sainte Anne Color Race

L’événement Sainte Anne Color Race Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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