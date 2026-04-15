Festival Itinéraires sur le Pays du Roi Morvan Gourin
Festival Itinéraires sur le Pays du Roi Morvan Gourin samedi 16 mai 2026.
Gourin
Festival Itinéraires sur le Pays du Roi Morvan
Église Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
3 concerts sont proposés sur le territoire de Roi Morvan Communauté dans le cadre du Festival Itinéraires organisé par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte Anne d’Auray en collaboration avec l’École de Musique du Pays du Roi Morvan. 11h concert d’orgue en l’église de Gourin. 15h concert de l’Ensemble Amaranthe en l’église de la Trinité Langonnet. 20h30 concert de Musique Romantique des chorales Agora et Noclazic en l’église de Ploërdut .
Église Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
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English :
L’événement Festival Itinéraires sur le Pays du Roi Morvan Gourin a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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