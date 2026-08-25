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AGENDA · Port-sur-Saône

Festival Jacques Brel Mathilde Saônexpo Port-sur-Saône

vendredi 16 octobre 2026 · Saônexpo · Port-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Saônexpo
Adresse
Place du 8 Mai
Ville
70170 Port-sur-Saône
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Port-sur-Saône

Festival Jacques Brel Mathilde

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Mathilde possède une voix de velours et un engagement profond. Ultra-sensible et pugnace, elle chante l’amour, les corps des femmes et les combats qui lui tiennent à cœur. Passionnée de musique depuis l’enfance, elle étudie le solfège et le violoncelle avant de révéler une voix singulière et une créativité débordante. Autrice, compositrice, interprète et arrangeuse, elle assume pleinement ses prises de parole et son image.   .

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Festival Jacques Brel Mathilde Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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