Festival Jacques Brel Mathilde Saônexpo Port-sur-Saône

Informations pratiques

Port-sur-Saône

Festival Jacques Brel Mathilde

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Mathilde possède une voix de velours et un engagement profond. Ultra-sensible et pugnace, elle chante l’amour, les corps des femmes et les combats qui lui tiennent à cœur. Passionnée de musique depuis l’enfance, elle étudie le solfège et le violoncelle avant de révéler une voix singulière et une créativité débordante. Autrice, compositrice, interprète et arrangeuse, elle assume pleinement ses prises de parole et son image. .

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Festival Jacques Brel Mathilde Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)