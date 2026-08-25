Festival Jacques Brel Mathilde Saônexpo Port-sur-Saône
vendredi 16 octobre 2026 · Saônexpo · Port-sur-Saône
Informations pratiques
Port-sur-Saône
Festival Jacques Brel Mathilde
Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Mathilde possède une voix de velours et un engagement profond. Ultra-sensible et pugnace, elle chante l’amour, les corps des femmes et les combats qui lui tiennent à cœur. Passionnée de musique depuis l’enfance, elle étudie le solfège et le violoncelle avant de révéler une voix singulière et une créativité débordante. Autrice, compositrice, interprète et arrangeuse, elle assume pleinement ses prises de parole et son image. .
Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Festival Jacques Brel Mathilde Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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