Festival Japan Manga Family Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Martigues

Festival Japan Manga Family

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026 de 10h à 18h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Le festival Japan Manga Family s’installe à Martigues pour deux jours d’animations autour de la culture japonaise.Familles

Une immersion totale dans l’univers des mangas, des animés, des jeux vidéo, du cosplay et de la culture nippone.

Le festival accueillera é de nombreux exposants proposant mangas, figurines, objets de collection, vêtements, créations artisanales, illustrations, produits dérivés et bien d’autres trésors dédiés à la culture geek et japonaise. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

The Japan Manga Family festival is coming to Martigues for two days of activities celebrating Japanese culture.

L’événement Festival Japan Manga Family Martigues a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Martigues