Dissay

Festival Jazz à Dissay

Dissay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Jazz à Dissay 6e édition

Du 3 au 5 juillet 2026, le festival Jazz à Dissay revient pour une sixième édition placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’émotion. Créé par l’association Jazz 86, cet événement met à l’honneur un jazz vivant, accessible et ambitieux à travers une programmation de qualité réunissant artistes reconnus et talents à découvrir.

Au programme de ce week-end estival Vincent Segal & Stéphane Kerecki ( Ponticello ), La Roulotte à Swing, Claude Tchamitchian, Catherine Delaunay & Pierrick Hardy ( Naïri ), Gautier Garrigue Quartet, Marion Rampal ( Song for Abbey ), Paolo Damiani & Rosario Giuliani Duo, ainsi que le Jacky Molard Acoustic Quartet pour sa tournée des 20 ans.

Après 49 concerts et 83 artistes accueillis depuis sa création, Jazz à Dissay poursuit son aventure en proposant des moments musicaux uniques dans une ambiance chaleureuse et .

Dissay 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine asso.jazz86@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Jazz à Dissay

L’événement Festival Jazz à Dissay Dissay a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne