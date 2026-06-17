FESTIVAL JAZZ EN TECH ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA Céret
FESTIVAL JAZZ EN TECH ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA Céret mercredi 5 août 2026.
Céret
FESTIVAL JAZZ EN TECH ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA
Place de la République Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 25
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Trompettiste de jazz acoustique réinventé à l’aune des rythmiques électroniques
.
Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 58 18 86 contactjazzentech@gmail.com
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English :
An acoustic jazz trumpeter reinvented through the lens of electronic rhythms
L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME
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