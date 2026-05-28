Festival Jazz en Tête #39 Maison de la Culture salle Jean Cocteau et Clermont-Ferrand

mardi 20 octobre 2026 · Maison de la Culture salle Jean Cocteau et · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Festival Jazz en Tête #39

Maison de la Culture salle Jean Cocteau et 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-20

Le festival Jazz en Tête a ouvert les portes de sa 39ème édition, une programmation riche, à venir découvrir du 20 au 24 octobre à la Maison de la Culture.

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Maison de la Culture salle Jean Cocteau et 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 72 69 73

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English :

The Jazz en T%EAte festival has kicked off its 39%E9th edition, featuring a rich lineup of events that you can enjoy from October 20 to 24 at the Maison de la Culture.

L’événement Festival Jazz en Tête #39 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-01 par Clermont Auvergne Volcans