Festival Jazz O’Verre concerts de printemps Beaune

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR
Début : 2026-03-12 18:30:00
fin : 2026-03-12 20:30:00
Jazz O’Verre Musique, vins et convivialité
Rendez-vous à Beaune le jeudi 12 et le vendredi 20 mars, pour des moments placés sous le signe de la musique, du vin et de la bonne humeur.
Au programme
Des concerts exceptionnels
Des dégustations de crus bourguignons
Des artistes uniques
Tout le programme ici https://www.jazz-beaune.fr/concerts-a-beaune.html .
Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 21 55 61 jazzoverrebeaune@gmail.com
