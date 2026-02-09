Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins

Festival Jean Carmet

CGR Cinéma 16 Rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-13

2026-10-07

Unique en son genre, le festival Jean Carmet met à l’honneur les interprètes des seconds rôles dans les longs métrages, et récompense également les jeunes espoirs dans les courts métrages.

The only festival of its kind, the Jean Carmet Festival honors supporting actors in feature films, as well as young hopefuls in short films.

