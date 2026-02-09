Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins
Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins mercredi 7 octobre 2026.
Festival Jean Carmet
CGR Cinéma 16 Rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-07
Unique en son genre, le festival Jean Carmet met à l’honneur les interprètes des seconds rôles dans les longs métrages, et récompense également les jeunes espoirs dans les courts métrages.
.
CGR Cinéma 16 Rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 35 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The only festival of its kind, the Jean Carmet Festival honors supporting actors in feature films, as well as young hopefuls in short films.
L’événement Festival Jean Carmet Moulins a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région