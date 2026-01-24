Festival Jours de fête

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-04

Tout au long de l’été, la ville devient une scène à ciel ouvert avec une programmation éclectique mêlant concerts, spectacles pluridisciplinaires, performances artistiques et animations pour tout le monde !

Gratuit et festif, l’événement investit les espaces publics pour inviter habitants et visiteurs à partager des moments de découverte et de fête, du théâtre au cirque, en passant par la danse ou la musique.

À noter rendez-vous pour le week-end de lancement à la Forêt Monumentale les 4 et 5 juillet.

Le festival est porté en partenariat avec l’Atelier 231 Centre national des arts de la rue et de l’espace public à Sotteville-lès-Rouen et bénéficie du soutien du réseau ReNAR.

Les week-ends du 4 juillet au 22 août 2026 .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Jours de fête

L’événement Festival Jours de fête Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme