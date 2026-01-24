Festival Jours de fête Rouen
Festival Jours de fête
Rouen Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-08-22
Tout au long de l’été, la ville devient une scène à ciel ouvert avec une programmation éclectique mêlant concerts, spectacles pluridisciplinaires, performances artistiques et animations pour tout le monde !
Gratuit et festif, l’événement investit les espaces publics pour inviter habitants et visiteurs à partager des moments de découverte et de fête, du théâtre au cirque, en passant par la danse ou la musique.
À noter rendez-vous pour le week-end de lancement à la Forêt Monumentale les 4 et 5 juillet.
Le festival est porté en partenariat avec l’Atelier 231 Centre national des arts de la rue et de l’espace public à Sotteville-lès-Rouen et bénéficie du soutien du réseau ReNAR.
Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
