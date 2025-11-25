FESTIVAL JUILLET HILIGHT TRIBE ET THK Sète

FESTIVAL JUILLET HILIGHT TRIBE ET THK

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Précurseurs d’un style natural trance devenu un courant musical, la Tribe campe au-delà du temps et de l’espace.

Engagé dans un never ending voyage initiatique auprès des cultures et des peuples d’une planète soumise à tous les vacillements, pistant sans relâche le chemin du mystérieux et tellurique Temple of Light,Hilight Tribe mixe jusqu’à la trans e sons naturels, puissant kick-bass , rythme et danse, sons futuristes et cadences tribales via des instrument joués en temps réel et relié à des capteurs ou effets, créant ainsi une alchimie entre sonorités modernes et ancestrales.Précurseurs d’un style natural trance devenu un courant musical, la Tribe campe au-delà du temps et de l’espace. THK (Tetra Hydro K) le retour du duo électro-dub incontournable !THK revient en force en 2025 avec une nouvelle tournée explosive et un album en cours d’élaboration qui promet de marquer les esprits.Loin de s’en tenir uniquement aux sonorités du dub classique, le duo excentrique invente son propre style lourdement imprégné de Bass Music et d’électro auquel vient parfois s’ajouter le saxophone.Ils ont su entraîner nombre d’artistes dans leurs productions KT Gorique, Panda Dub, Tracy de Sà, Jaël, Bakû… et devenir des acteurs majeurs de la scène électro-dub actuelle.En live, nos deux énergumènes ont transmis leur énergie contagieuse à des milliers de spectateur·rices à grands coups de skanks et de bass vibrantes ! Leur scénographie n’est pas en reste avec un jeu de lumières particulièrement immersif qui plonge pleinement lepublic dans l’expérience THK . THK revient mettre le Zinzin, accrochez-vous aux crash barrières ! .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

English :

Forerunners of a natural trance style that has become a musical trend, the Tribe camp beyond time and space.

German :

Als Vorläufer eines Natural-Trance-Stils, der sich zu einer musikalischen Strömung entwickelt hat, lagert der Tribe jenseits von Zeit und Raum.

Italiano :

Precursori di uno stile di trance naturale che è diventato una tendenza musicale, i Tribe si accampano al di là del tempo e dello spazio.

Espanol :

Precursores de un estilo de trance natural que se ha convertido en tendencia musical, los Tribe acampan más allá del tiempo y el espacio.

