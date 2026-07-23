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FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2 Station Bottière Nantes

vendredi 24 juillet 2026 · Station Bottière · Nantes

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2 Station Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Station Bottière
Adresse
Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
consommations à tarif très réduit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 20:00 – 23:00
Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

ÇA TOURNEPagaille est passionné par le cinéma. Il espère depuis toujours décrocher un rôle dans un film. L’occasion se présente enfin. Une boite de production lui demande d’envoyer une vidéo présentant ses talents de comédien. Il a le lieu, une caméra et pleins d’idées. « Silence, Moteur, Action …Ça tourne ! ».. Genre : Solo clownesqueDurée : 55 minutesTout public De et avec Jonathan RANGER / Son : Jonathan PIETRE

Station Bottière Nantes 44300


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