FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2 Station Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 20:00 – 23:00

Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

ÇA TOURNEPagaille est passionné par le cinéma. Il espère depuis toujours décrocher un rôle dans un film. L’occasion se présente enfin. Une boite de production lui demande d’envoyer une vidéo présentant ses talents de comédien. Il a le lieu, une caméra et pleins d’idées. « Silence, Moteur, Action …Ça tourne ! ».. Genre : Solo clownesqueDurée : 55 minutesTout public De et avec Jonathan RANGER / Son : Jonathan PIETRE

Station Bottière Nantes 44300



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