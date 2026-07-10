Festival La Belle Station d’été Station Bottière Nantes
vendredi 24 juillet 2026 · Station Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 20:00 –
Gratuit : oui Tout public
Chaque vendredi, laissez-vous surprendre par une programmation artistique mêlant musique, théâtre, cirque, danse et spectacles.Au programme :-10 juillet : une soirée musicale entre guitare classique, improvisation, jazz et flamenco.-17 juillet : un spectacle mêlant théâtre, jonglage et humour.-24 juillet : « Ça tourne ! », un clown burlesque aussi drôle qu’attachant.-31 juillet : une parenthèse poétique avec danse, chant et accordéon.-28 août : une soirée surprise imaginée par le collectif TriptiC.Rendez-vous à la station transitoire Bottière Pin-Sec !
Station Bottière Nantes 44300
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