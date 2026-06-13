Festival La Goëspierre Vald’Yerre
Festival La Goëspierre Vald’Yerre vendredi 3 juillet 2026.
Vald’Yerre
Festival La Goëspierre
La Goëspierre Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le Festival de La Goëspierre, organisé par La Mariénnée, fait son grand retour cette année ! Au programme concerts, spectacles, blind test, scène ouverte, conférence gesticulée, espace enfants, jeux d’eau, brocante, graff, Verger de l’Espace…
Restauration et buvette sur place.
Camping possible sur place. .
La Goëspierre Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 69 99 30 92
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English :
The Festival de La Go%EBspierre, organized by La Mari%E9nn%E9e, is making a big comeback this year! On the program: concerts, shows, a blind test, an open mic, a gestural lecture, a kids’ area, water games, a flea market, graffiti, and the Verger de l’Espace…
L’événement Festival La Goëspierre Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
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