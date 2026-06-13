Vald’Yerre

Festival La Goëspierre

La Goëspierre Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le Festival de La Goëspierre, organisé par La Mariénnée, fait son grand retour cette année ! Au programme concerts, spectacles, blind test, scène ouverte, conférence gesticulée, espace enfants, jeux d’eau, brocante, graff, Verger de l’Espace…

Restauration et buvette sur place.

Camping possible sur place. .

La Goëspierre Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 69 99 30 92

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English :

The Festival de La Go%EBspierre, organized by La Mari%E9nn%E9e, is making a big comeback this year! On the program: concerts, shows, a blind test, an open mic, a gestural lecture, a kids’ area, water games, a flea market, graffiti, and the Verger de l’Espace…

L’événement Festival La Goëspierre Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN