Festival La Montagne Rose Château Gassier Puyloubier

Puyloubier

Festival La Montagne Rose

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 17h à 1h30. Château Gassier 953A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-18 01:30:00

Date(s) :

2026-07-17

L’an dernier, vous étiez nombreux à découvrir la première édition au pied de la Sainte-Victoire rires, DJ sets, vins du domaine, foodtrucks et ambiance conviviale. Deux jours festifs qui ont donné naissance à l’esprit de LA MONTAGNE ROSE.

Les 17 et 18 juillet 2026, nous renouvelons l’expérience avec une nouvelle édition qui promet des moments encore plus intenses. Un festival où l’on rit, où l’on danse, où l’on se rencontre et où l’on déconnecte face au paysage de la Sainte-Victoire.



Découvrez notre programme au fil des révélations sur notre site, mais une chose est sûre La MONTAGNE ROSE 2026 s’annonce encore plus vibrante que l’an dernier, entre éclats de rire, concerts, activités à partager en famille ou entre amis, bar à vins et coucher de soleil sur notre montagne (rose) emblématique la Sainte-Victoire. .

Château Gassier 953A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

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English :

Last year, many of you discovered the first edition at the foot of Sainte-Victoire: laughter, DJ sets, estate wines, foodtrucks and a convivial atmosphere. Two festive days that gave birth to the spirit of LA MONTAGNE ROSE.

L’événement Festival La Montagne Rose Puyloubier a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme