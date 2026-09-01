Festival La rentrée, c’est CLASS ! Oradour-sur-Vayres
samedi 12 septembre 2026 · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Festival La rentrée, c’est CLASS !
Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
C’est la rentrée, nous sommes déjà en septembre, le rythme est plus soutenu, mais venez vous détendre avec le Cirque Super autour de spectacles, de musiques, d’ateliers, bref des activités variées pour les petits comme les grands ! .
Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 17 57 cirquesuper@gmail.com
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English : Festival La rentrée, c’est CLASS !
L’événement Festival La rentrée, c’est CLASS ! Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-08-17 par Terres de Limousin
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