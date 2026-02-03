Festival la tête dans les nuages Après le feu BP 40287 Angoulême
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Dans un monde où l’espoir semble avoir disparu, une jeune fille et un oiseau inventent un autre rapport au vivant, d’égale à égal. Petit opéra façonné comme un bijou qui propose un conte écologique décalant nos regards pour un avenir plus désirable.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
In a world where hope seems to have vanished, a young girl and a bird invent a new relationship with living beings, on an equal footing. This jewel-like little opera offers an ecological tale that shifts the way we look at the future.
