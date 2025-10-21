Festival la tête dans les nuages Magnéééétique BP 40287 Angoulême

Festival la tête dans les nuages Magnéééétique

Quoi de plus insolite qu’une cassette audio pour un enfant ? Lorsqu’une clown solitaire en fait sa partenaire, cet objet devient un prétexte au jeu et invite à désamorcer les disputes autant qu’à réparer les blessures par l’apaisement et les rires.

What could be more unusual than an audio cassette for a child? When a lonely clown makes it her partner, this object becomes a pretext for play, defusing arguments and repairing wounds with soothing laughter.

