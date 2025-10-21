Festival la tête dans les nuages Magnéééétique BP 40287 Angoulême
Festival la tête dans les nuages Magnéééétique BP 40287 Angoulême samedi 14 mars 2026.
Festival la tête dans les nuages Magnéééétique
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Quoi de plus insolite qu’une cassette audio pour un enfant ? Lorsqu’une clown solitaire en fait sa partenaire, cet objet devient un prétexte au jeu et invite à désamorcer les disputes autant qu’à réparer les blessures par l’apaisement et les rires.
.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What could be more unusual than an audio cassette for a child? When a lonely clown makes it her partner, this object becomes a pretext for play, defusing arguments and repairing wounds with soothing laughter.
L’événement Festival la tête dans les nuages Magnéééétique Angoulême a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême