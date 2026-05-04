FESTIVAL LA TRIBOUILLE 2026 – MAISON DES HAUBANS SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 10:00 –

Gratuit : non variables Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

La Cie La Tribouille présente les spectacles crées par les comédiens amateurs (adultes) pendant la saison 2025-2026 accompagnés des metteurs en scène professionnels de la compagnie. Du 5 au 7 juin, cinq à huit représentations seront proposées dans la salle Diffusion de la Maison des Haubans.Par ailleurs, sur cette même période, des créneaux « libres » seront ouverts du 27 mai au 8 juin afin ‘accueillir les associations du quartier, souhaitant présenter leurs activités dans des conditions professionnelles. Sont notamment programmés : les spectacles de la Cie des Alizés le 27 mai, Festi’Danse le vendredi 29 mai, les spectacles du Masque à rat le 30/05, ceux de la Cie Bravo le 2 juin et de Tatcha Cie le 8 juin.Cet évènement constitue une belle opportunité de faire se rencontrer les publics de ces différentes compagnies et de sensibiliser les habitants du quartier Malakoff St Donatien à ces propositions artistiques. La jauge par représentation est de 65 personnes, il donc fortement conseillé de réserver chaque spectacle.En clôture, La Tribouille invite l’école Jean Moulin le 9 juin à 10h00 pour une représentation de « Home Sweet Home », un conte musical destiné au jeune public.Programme :Mercredi 27/05 : La Cie Les Alizés présente : « HUMAN’S », à 14h30 (durée 40 mn). Comédie amère du Groupe théâtre adulte RTT / Action de redynamisation par le travail théâtral & « FUNÉRAILLES NUPTIALES », à 20h30 (durée 1h30). Farce onirique et surréaliste du Groupe théâtre adulte les Talcœurs.Théâtre tout public. En libre participation. Sur réservation : mailto:ciedesalizes@orange.fr / 06 88 49 72 90Vendredi 29/05 : FESTI’DANSE à 20h et à 21h30 (durée 1h). Danse tout public. Entrée libre sur réservation : mailto:mq-haubans@mairie-nantes.fr/ 02 40 41 59 60Samedi 30/05 : Le masque à rats invite L’atelier QUELLI DI GIOCO avec la performance « AUSSI DES RONCES » à 19h30 (durée 30 mn). Performance danse contemporaine, tout public. « INVITATION EN SOUS-BOIS » (danse rêvée de Hervé Gourdin) à 20h30 (durée 70 mn). Lecture théâtralisée tout public à partir de 12 ans. En libre participation pour l’ensemble de la soirée. Sur réservation : mailto:lemasquearats@free.frMardi 02/06 : La Cie Bravo présente : « VIVE BOUCHON ! » de Jean Dell et Gérald Sibleyras à 20h00 (durée 1h40). Comédie théâtrale tout public à partir de 8 ans. En participation libre. Sur réservation : https://compagniebravo44.wixsite.com/compagnie-bravo-2Du vendredi 05/06 au dimanche 07/06 : FESTIVAL LA TRIBOUILLE 2026 (théâtre tout public). Entrée avec pass-adhésion (5€ espèces ou chèque sur place). Sur réservation : mailto:reservation@tribouille.fr / 07 69 37 21 29Vendredi 05/06 : « LE PÉRIL FAUVE » à 20h30 (environ 45 mn) & « POURQUOI MOI ? » à 21h30 (durée environ 1h)Samedi 06/06 : « POURQUOI MOI ? » à 20h30 (durée environ 1h)Dimanche 07/06 : « LE PÉRIL FAUVE » à 15h00 (durée environ 45 mn) & « POURQUOI MOI ? » à 16h00 (durée environ 1h)Mardi 08/06 : Tatcha Cie présente : « LE MALADE IMAGINAIRE » à 20h00 (durée 35 mn), pièce classique de Molière « revisitée », tout public. En libre participation. Sur réservation : mailto:tatcha.cie@gmail.com / 06 95 65 70 09Mercredi 09/06 à 10h00 : La Tribouille présente devant les élèves de l’école Jean Moulin « HOME SWEET HOME », un conte musical jeune public qui clôture le festival (durée 50mn).

SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes 44000



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