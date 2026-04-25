Festival La Via Musica La Passion Napolitaine Théâtre Ledoux Besançon

Besançon

Festival La Via Musica La Passion Napolitaine

Théâtre Ledoux Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Entre ferveur et théâtralité, ce programme plonge au cœur du Naples baroque, ville où la musique sacrée se fait chair, souffle et émotion.

Les symphonies poignantes d’Antonio Caldara, la prière intime du Salve Regina d’Alessandro Scarlatti et l’incomparable Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi composent un chemin musical d’une grande intensité. Portée par les voix lumineuses de Yongbeom Kwon (altus) et Johanna Neß (soprano), cette fresque spirituelle prend vie sous l’archet et le souffle du Winterthurer Streichquartett et de l’Ensemble Cristofori, dirigé par Arthur Schoonderwoerd. .

Théâtre Ledoux Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica La Passion Napolitaine

L’événement Festival La Via Musica La Passion Napolitaine Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON