Festival La Via Musica Laudes Besançon
Festival La Via Musica Laudes Besançon dimanche 7 juin 2026.
Besançon
Festival La Via Musica Laudes
Basilique Ste Jeanne Antide Thouret Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 09:30:00
Date(s) :
2026-06-07
L’ensemble Lux Cantus (Paris) et ses stagiaires, dirigés par Olga Roudakova feront les Laudes. Une belle occasion d’entendre du chant grégorien. Ces Laudes seront suivies d’un petit déjeuner à la Maison d’accueil pour ceux qui ont le PASS Bicentenaire. .
Basilique Ste Jeanne Antide Thouret Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
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English : Festival La Via Musica Laudes
L’événement Festival La Via Musica Laudes Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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