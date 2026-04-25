Besançon

Festival La Via Musica Laudes

Basilique Ste Jeanne Antide Thouret Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 09:30:00

Date(s) :

2026-06-07

L’ensemble Lux Cantus (Paris) et ses stagiaires, dirigés par Olga Roudakova feront les Laudes. Une belle occasion d’entendre du chant grégorien. Ces Laudes seront suivies d’un petit déjeuner à la Maison d’accueil pour ceux qui ont le PASS Bicentenaire. .

Basilique Ste Jeanne Antide Thouret Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Laudes

L’événement Festival La Via Musica Laudes Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON