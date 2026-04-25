Besançon

Festival La Via Musica Le Souffle du Roy

Eglise de Pirey Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Henry VIII marque profondément l’histoire anglaise, notamment par la rupture avec l’église de Rome et la création de l’Église d’Angleterre mais aussi par une vie de cour brillante où la musique occupe une place centrale. .

Eglise de Pirey Besançon 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Le Souffle du Roy

L’événement Festival La Via Musica Le Souffle du Roy Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON