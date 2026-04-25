Festival La Via Musica Le Souffle du Roy Besançon
Festival La Via Musica Le Souffle du Roy Besançon samedi 6 juin 2026.
Besançon
Festival La Via Musica Le Souffle du Roy
Eglise de Pirey Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Henry VIII marque profondément l’histoire anglaise, notamment par la rupture avec l’église de Rome et la création de l’Église d’Angleterre mais aussi par une vie de cour brillante où la musique occupe une place centrale. .
Eglise de Pirey Besançon 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
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English : Festival La Via Musica Le Souffle du Roy
L’événement Festival La Via Musica Le Souffle du Roy Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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