Festival La Via Musica Les 30 Essercizi de Domenico Scarlatti Temple du Saint Esprit Besançon

Besançon

Festival La Via Musica Les 30 Essercizi de Domenico Scarlatti

Temple du Saint Esprit 5 Rue Claude Goudimel Besançon Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

En 1738, Domenico Scarlatti publie à Londres les Essercizi per gravicembalo, seules sonates éditées de son vivant. Ces trente pièces fulgurantes, dédiées à Maria Barbara, reine d’Espagne et claveciniste passionnée, constituent un véritable laboratoire d’invention audaces harmoniques, virtuosité éblouissante, rythmes ibériques, contrastes théâtraux tout y annonce un langage nouveau, libre et visionnaire.

Conçus à la fois comme oeuvres pédagogiques et comme terrain d’expérimentation, les Essercizi révèlent un compositeur au sommet de son imagination, explorant les limites techniques et expressives du clavier.

Pour faire entendre toute la richesse de ce cycle exceptionnel, cinq claviéristes de réputation internationale Jean-Marc Aymes, Arthur Schoonderwoerd, Riho Ishikawa, Giulia Nuti et Béatrice Martin se partageront l’intégrale des 30 sonates. Ils disposeront d’une palette instrumentale rare clavecins de différentes écoles, clavicordes et pianofortes, originaux et fac-similés du XVIIIe siècle. Cette diversité permet d’explorer les couleurs, les articulations et les dynamiques propres aux claviers des Lumières, et d’entendre ces pages sous des éclairages contrastés. .

Temple du Saint Esprit 5 Rue Claude Goudimel Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Les 30 Essercizi de Domenico Scarlatti

L’événement Festival La Via Musica Les 30 Essercizi de Domenico Scarlatti Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON