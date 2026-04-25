Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne ! Salle de conférence du FRAC Besançon
Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne ! Salle de conférence du FRAC Besançon samedi 6 juin 2026.
Besançon
Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne !
Salle de conférence du FRAC Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Festival La Via Musica a l’immense plaisir d’accueilli Jos van Immerseel, figure majeure de la musique ancienne et classique, pour un master class de piano, clavecin et musique de chambre. Interprète, chef et pédagogue de renommée internationale, il partagera son approche unique des styles, de l’articulation et du dialogue instrumental, nourrie par des décennies de pratique sur instruments historiques. .
Salle de conférence du FRAC Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne !
L’événement Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne ! Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- OU EST L’ASSISTANT COMEDIE DE BESANCON Besancon 25 avril 2026
- ON EST EN FAMILLE COMEDIE DE BESANCON Besancon 25 avril 2026
- Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Ateliers Ricochets Besançon 25 avril 2026
- Le Brunch chez LauMas Restaurant LauMas Besançon 26 avril 2026
- Les personnalités bisontines De Jenny d’Héricourt à Louis Pergaud place de la Révolution Besançon 28 avril 2026