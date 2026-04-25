Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne ! Salle de conférence du FRAC Besançon

Besançon

Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne !

Salle de conférence du FRAC Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Festival La Via Musica a l’immense plaisir d’accueilli Jos van Immerseel, figure majeure de la musique ancienne et classique, pour un master class de piano, clavecin et musique de chambre. Interprète, chef et pédagogue de renommée internationale, il partagera son approche unique des styles, de l’articulation et du dialogue instrumental, nourrie par des décennies de pratique sur instruments historiques. .

Salle de conférence du FRAC Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne !

L’événement Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Jos van Immerseel enseigne ! Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON