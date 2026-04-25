Besançon

Festival La Via Musica Messe solennelle Grégorien

Basilique Ste Jeanne Antide Thouret Besançon Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Messe solennelle en chant grégorien pour la fête du Saint Sacrement, accompagnée de l’ensemble Lux Cantus (Paris). Pour ceux ayant le PASS Bicentenaire ou le PASS Randonneur, elle sera suivie d’une randonnée sur Sancey-Belvoir.

La balade relie la Basilique de Sancey-le-Long aux Halles médiévales de Belvoir sur une distance d’environ 2,1 km (jusqu’à 3 km avec les détours proposés), pour un léger dénivelé. Accessible à tous, sans difficulté particulière.

La balade est encadrée par des guides bénévoles des associations La Bousbotte et ACCR-BFC, qui accompagneront le public tout au long du parcours.

Prévoir des chaussures confortables, une petite réserve d’eau, une tenue adaptée à la météo. .

Basilique Ste Jeanne Antide Thouret Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Messe solennelle Grégorien

L’événement Festival La Via Musica Messe solennelle Grégorien Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON