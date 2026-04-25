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Festival La Via Musica Repas médiéval Polyphonies franco-allemandes du XVe Besançon

Festival La Via Musica Repas médiéval Polyphonies franco-allemandes du XVe Besançon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Halles du XIIIe

Ville : 25430 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 75 75 Tarif réduit Tarif spécial

Besançon

Festival La Via Musica Repas médiéval Polyphonies franco-allemandes du XVe

Halles du XIIIe Besançon Doubs

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Dans le cadre majestueux des Halles du XIIIe siècle, le festival vous convie à un repas médiéval accompagné d’intermèdes musicaux par l’Ensemble Par le Regart (Bâle). Les musiciens font revivre la polyphonie franco-flamande du XVe siècle, issue des codici de Trente, dans une atmosphère festive mêlant voix, vents et cordes. Stationnement conseillé rue des Noyers.   .

Halles du XIIIe Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33  contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Repas médiéval Polyphonies franco-allemandes du XVe

L’événement Festival La Via Musica Repas médiéval Polyphonies franco-allemandes du XVe Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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