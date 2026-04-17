Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain Besançon

Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain Besançon jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain

Adresse : 20 Rue Mégevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 60 60 Tarif réduit Tarif abonné

Besançon

Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers

Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain 20 Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 12:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Les étudiants du CRR de Besançon interprètent des sonates de Scarlatti ainsi que des oeuvres de compositeurs italiens proches de Naples — Cimarosa, Galuppi… — sur keyboard, clavecin, orgue et piano, révélant toute la richesse des claviers baroques et classiques et contemporains.   .

Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain 20 Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33  contact@festivallaviamusica.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers

L’événement Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Besançon (Doubs)