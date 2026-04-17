Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain Besançon
Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain Besançon jeudi 4 juin 2026.
Besançon
Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain 20 Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 12:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Les étudiants du CRR de Besançon interprètent des sonates de Scarlatti ainsi que des oeuvres de compositeurs italiens proches de Naples — Cimarosa, Galuppi… — sur keyboard, clavecin, orgue et piano, révélant toute la richesse des claviers baroques et classiques et contemporains. .
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain 20 Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
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English : Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers
L’événement Festival La Via Musica Scarlatti en mille claviers Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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