Festival La Via Musica Scarlatti & Seixas, le concert-quizz Théâtre du Scènacle Besançon

Besançon

Festival La Via Musica Scarlatti & Seixas, le concert-quizz

Théâtre du Scènacle Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Presque contemporains, Domenico Scarlatti et Carlos Seixas incarnent deux visages du clavier ibérique au XVIIIe siècle. Lorsque Scarlatti arrive à Lisbonne en 1719 pour entrer au service de la cour portugaise, il rencontre le jeune Seixas, déjà célèbre pour son talent d’improvisateur. Entre influence, admiration et émulation, leurs styles se croisent, se répondent et parfois se confondent.

La claveciniste portugaise Cândida Matos interprétera douze sonates six de Scarlatti et six de Seixas. L’ordre sera librement choisi par l’interprète, brouillant volontairement les repères.

Le concert-quizz à l’entrée, chaque auditeur recevra une feuille numérotée de 1 à 12. Après chaque sonate, il faudra deviner son auteur. Un parcours parfait les douze bonnes réponses remportera un prix du festival une invitation au repas médiéval du dimanche 7 juin à Belvoir. Le gagnant sera désigné et annoncé à l’issue du concert. Un concert-jeu raffiné et stimulant, où l’oreille devient enquêteuse. .

Théâtre du Scènacle Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Scarlatti & Seixas, le concert-quizz

L’événement Festival La Via Musica Scarlatti & Seixas, le concert-quizz Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON