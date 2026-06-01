Festival Langages, Autre lieu, Genève

Festival Langages 6 et 7 juin Autre lieu

Entrée libre · Conférences gratuites · Ateliers selon vos moyens (CHF 5.- /10.- / 15.-)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Festival Langages revient sous le thème «Pouvoir & Résistance». Cette édition explore comment le langage influence nos perceptions, traverse les discours politiques et façonne nos imaginaires, mais aussi comment il peut être réinventé ou détourné.

L’écomusée API ouvre ses ateliers typographiques pour deux jours de programmation mêlant stands, rencontres, ateliers créatifs et performances poétiques.

En amont du festival, l’API accueille en résidence la collective typographique Bye Bye Binary, qui développe des systèmes d’écriture inclusive et non-binaire. BBB investit les ateliers de l’API afin d’expérimenter la création de caractères en bois et de les imprimer sur les presses historiques de l’écomusée.

Programme détaillé des événements sur: patrimoineindustriel.ch

Tous publics · Entrée gratuite (conférences, table rondes, performances)

️ Ateliers selon vos moyens (CHF 5.– / 10.– / 15.–)

Infos & réservations : ecomuseeapi@gmail.com | 022 340 44 10

Avec le soutien du service Agenda 21 de la Ville de Genève pour le projet «Casses typographiques post-binaires»

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.patrimoineindustriel.ch/2026/02/22/festival-langages-2026/ »}] [{« link »: « mailto:ecomuseeapi@gmail.com »}]

Rencontres, ateliers et performances autour du thème «Pouvoir & Résistance». Organisé par l’API à Genève les 6 et 7 juin 2026, le festival explore le pouvoir des mots, des récits et des imaginaires.

API | Typothèque Bye Bye Binary | Texte: Conditions d’Utilisation Typographiques Engageantes de BBB