Festival L’ANTIDOTE #3 expositions Ecole Buissonnière Montvalent
Festival L’ANTIDOTE #3 expositions Ecole Buissonnière Montvalent dimanche 21 juin 2026.
Montvalent
Festival L’ANTIDOTE #3 expositions
Ecole Buissonnière 2 route nationale 140 Montvalent Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-21
Le festival L'ANTIDOTE s'invite dans plusieurs villages Lotois pour vous faire découvrir les œuvres de nombreux artistes: peintures, sculptures et autres installations n'attendent que vous pour être observées !
Le festival L'ANTIDOTE s'invite dans plusieurs villages Lotois pour vous faire découvrir les œuvres de nombreux artistes: peintures, sculptures et autres installations n'attendent que vous pour être observées !
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Ecole Buissonnière 2 route nationale 140 Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90
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English :
The L'ANTIDOTE festival takes place in several villages in the Lot region and invites you to discover the works of numerous artists: paintings, sculptures and other installations are just waiting for you to take a look!
The L'ANTIDOTE festival takes place in several villages in the Lot region and invites you to take a look at the works of numerous artists: paintings, sculptures and other installations are just waiting for you to take a look!
L’événement Festival L’ANTIDOTE #3 expositions Montvalent a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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