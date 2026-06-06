Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’ANTIDOTE exposition Collectif Ecole Buissonnière Montvalent

L’ANTIDOTE exposition Collectif Ecole Buissonnière Montvalent

L’ANTIDOTE exposition Collectif Ecole Buissonnière Montvalent jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Ecole Buissonnière

Adresse : 2 route nationale 140

Ville : 46600 Montvalent

Département : Lot

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Montvalent

L’ANTIDOTE exposition Collectif

Ecole Buissonnière 2 route nationale 140 Montvalent Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-09

L'Ecole buissonnière accueille une vingtaine d'artistes ans la galerie et le jardin, mais aussi dans les appartements et les ateliers

L'Ecole buissonnière accueille une vingtaine d'artistes ans la galerie et le jardin, mais aussi dans les appartements et les ateliers. Une expérience qui mêlera peintures, photos, sculptures, performances, installations et céramiques

  .

Ecole Buissonnière 2 route nationale 140 Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Ecole buissonnière welcomes some twenty artists in its gallery and garden, as well as in its apartments and studios

L’événement L’ANTIDOTE exposition Collectif Montvalent a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Montvalent (Lot)