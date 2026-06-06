L’ANTIDOTE exposition Collectif Ecole Buissonnière Montvalent

Montvalent

L’ANTIDOTE exposition Collectif

Ecole Buissonnière 2 route nationale 140 Montvalent Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

L'Ecole buissonnière accueille une vingtaine d'artistes ans la galerie et le jardin, mais aussi dans les appartements et les ateliers

L'Ecole buissonnière accueille une vingtaine d'artistes ans la galerie et le jardin, mais aussi dans les appartements et les ateliers. Une expérience qui mêlera peintures, photos, sculptures, performances, installations et céramiques

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Ecole Buissonnière 2 route nationale 140 Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90

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English :

L’Ecole buissonnière welcomes some twenty artists in its gallery and garden, as well as in its apartments and studios

L’événement L’ANTIDOTE exposition Collectif Montvalent a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne