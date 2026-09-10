Festival Le Grand Soufflet – The Amber Day, Le Sabot d’Or, Saint-Gilles

Informations pratiques

Festival Le Grand Soufflet – The Amber Day Samedi 3 octobre, 20h30 Le Sabot d’Or Ille-et-Vilaine

De 4 à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Musique folk

The Amber Day mêle mélodies américaines folk/bluegrass et sonorités pop, se distinguant par la voix si singulière de sa chanteuse américaine salle de Louisiane. Leurs compositions originales sont une véritable plongée intimiste entre énergie et douceur.

Souvent comparé aux excellents Cats on Trees avec lesquels ils ont partagé quelques scènes, The Amber Day séduit avant d’éblouir grâce à la grande qualité de ses musiques tendres et énergiques, mais aussi grâce à une maîtrise parfaite de la scène lors des premières soirées remarquées de Louise Attaque, Talisco ou bien encore Ko Ko Mo.

Tout public – 1h45

Rachel : chant / piano / mandoline / guitare folk, Antonin : guitare folk / chœurs, Fred : guitare électrique, banjo / chœurs, Lucien : basse, Aurélien : batterie, Florent : Ingé-son

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Concert folk samedi 3 octobre

Cindy Canto