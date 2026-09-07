Randonnée sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques, Statut du pèlerin, pont du Rhône, Saint-Gilles

Informations pratiques

Randonnée sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques Samedi 19 septembre, 09h30 Statut du pèlerin, pont du Rhône Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Vous avez toujours rêvé de vivre l’expérience du pèlerinage ? Le temps d’une randonnée, partez à la découverte du chemin de Saint-Jacques, du Petit Rhône jusqu’à l’abbatiale.

Marchez dans les pas des pèlerins et échangez avec des personnes ayant elles-mêmes parcouru le chemin. Cette randonnée est proposée par l’association Accueil et Traditions Saint-Gilles / Saint-Jacques.

Rendez-vous au pied de la statue du pèlerin, près du pont du Rhône.

Renseignements au 06 10 39 87 07.

Statut du pèlerin, pont du Rhône 2 rue du Marquis de Baroncelli, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

Vous avez toujours rêvé de vivre l’expérience du pèlerinage ? C’est possible le temps d’une randonnée de découverte du chemin de Saint-Jacques. Depuis le Petit Rhône jusqu’à l’abbatiale, venez dans …

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