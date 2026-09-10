Présentation de de saison Le Sabot d’Or Saint-Gilles
mardi 15 septembre 2026 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles
Informations pratiques
Présentation de de saison Le Sabot d’Or Saint-Gilles Mardi 15 septembre, 19h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur réservation
Soirée d’ouverture de saison 19h30 > Présentation de la saison 20h30 > Spectacle Comment je suis devenue ourse
19h30 > Présentation de la saison
20h30 > Spectacle Comment je suis devenue ourse
Hop!Hop!Hop !
Théâtre
Ce n’est peut-être pas visible dès le premier regard, mais Christine Le Berre, en chair et en os derrière son micro, est une ourse. Une irrépressible envie d’hiberner, des touffes de poils pas si faciles à dissimuler, des pots de miel dévorés à pleines mains… les étapes de sa métamorphose sont aussi celles d’un nouveau regard sur la vie, d’un autre rapport au vivant. Puisant dans des souvenirs d’enfance et dans la puissance évocatrice de cet animal fascinant, une femme-ourse nous propose de la suivre sur les chemins de l’imaginaire, à la découverte d’une transformation symbolique, métaphorique, et pourtant pleine de sens. Et si on oubliait pendant un instant la profusion des écrans, la vitesse suffocante, la surconsommation et la course effrénée vers le toujours plus. Pour écouter. Imaginer. Débrancher le cerveau et partir, de manière intuitive et poétique à la rencontre de son animal totem.
Tout public (+ 9 ans) – 50 min
Gratuit – sur réservation
© didiermartin
Conception, écriture, mise en scène et interprétation : Christine Le Berre, co-écriture et co-mise en scène : Denis Athimon, régie lumières et décor : Didier Martin, création sonore : Federico Climovich, régie son : Glenn Besnard
Coproductions et soutiens : Le Centre Culturel de la Ville Robert, Pordic (22) -Lillico, Scène conventionnée, Rennes (35) / Le Passage, Scène conventionnée, Fécamp (76) / Théâtre de la Paillette, Rennes (35) / Le Dôme, St-Avé (56) / MJC de Pacé (35) / La Maison du Théâtre de Brest (29) / L’Antipode, SMAC, Rennes (35) / DRAC Bretagne / Rennes Métropole / Ville de Rennes / Conseil régional de Bretagne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-15T22:30:00.000+02:00
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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27
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