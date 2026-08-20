Projection « Saint Gilles, une ville entre histoire et modernité », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles

samedi 19 septembre 2026 · Pavillon de la Culture et du Patrimoine · Saint-Gilles

Informations pratiques

Projection « Saint Gilles, une ville entre histoire et modernité » 19 et 20 septembre Pavillon de la Culture et du Patrimoine Gard

Gratuit. Sans réservation. En continu. RDV au Pavillon de la Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Projection – Saint-Gilles d’hier et d’aujourd’hui

Cette projection présentera un ensemble de photo-montages mêlant des prises de vues de Saint-Gilles aujourd’hui et des photographies anciennes, réalisées du même endroit.

Ces projections sont proposées par Daniel Abela, en continu au Pavillon de la Culture et du Patrimoine

Pavillon de la Culture et du Patrimoine Place Emile Zola, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie Salle multiculturelle.

Projection – Saint-Gilles d’hier et d’aujourd’hui

© Musée de Saint-Gilles