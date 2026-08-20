Projection « Saint Gilles, une ville entre histoire et modernité », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon de la Culture et du Patrimoine · Saint-Gilles
Informations pratiques
Projection « Saint Gilles, une ville entre histoire et modernité » 19 et 20 septembre Pavillon de la Culture et du Patrimoine Gard
Gratuit. Sans réservation. En continu. RDV au Pavillon de la Culture.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Projection – Saint-Gilles d’hier et d’aujourd’hui
Cette projection présentera un ensemble de photo-montages mêlant des prises de vues de Saint-Gilles aujourd’hui et des photographies anciennes, réalisées du même endroit.
Ces projections sont proposées par Daniel Abela, en continu au Pavillon de la Culture et du Patrimoine
Pavillon de la Culture et du Patrimoine Place Emile Zola, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie Salle multiculturelle.
Projection – Saint-Gilles d’hier et d’aujourd’hui
© Musée de Saint-Gilles
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