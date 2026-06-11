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Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Esplanade Jérémie Huguet

Adresse : Quai Jean-Pierre-Fougerat - Bords de Loire

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:15

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 21:15 – 23:30
Gratuit : oui  Tout public 

Première partie : Les Michelles font leurs cinéma | 21h15-22hDans le cadre du Festival le Plein de Super, la soirée s’ouvrira avec une première partie originale assurée par la Compagnie Les Éléments Disponibles : Les Michelles font leur cinéma, un spectacle musical et décalé mené par quatre comédiennes et musiciennes à l’humour décapant, qui reviendront également après la projection pour le prix du public. Deuxième partie : Le Plein de Super | 22h-23h30En bord de Loire, profitez d’une soirée de projection de courts métrages. La sélection variée puise dans le cinéma patrimonial, documentaire, d’animation, de fiction…Pensez à amener chaises, plaids et coussins.Avec l’association La boîte carrée. Jeudi 30 juillet 21h15-23h30Esplanade Jérémie-HuguetGratuitTout public

Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220


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