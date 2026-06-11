Festival Le Plein de Super Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 21:15 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Première partie : Les Michelles font leurs cinéma | 21h15-22hDans le cadre du Festival le Plein de Super, la soirée s’ouvrira avec une première partie originale assurée par la Compagnie Les Éléments Disponibles : Les Michelles font leur cinéma, un spectacle musical et décalé mené par quatre comédiennes et musiciennes à l’humour décapant, qui reviendront également après la projection pour le prix du public. Deuxième partie : Le Plein de Super | 22h-23h30En bord de Loire, profitez d’une soirée de projection de courts métrages. La sélection variée puise dans le cinéma patrimonial, documentaire, d’animation, de fiction…Pensez à amener chaises, plaids et coussins.Avec l’association La boîte carrée. Jeudi 30 juillet 21h15-23h30Esplanade Jérémie-HuguetGratuitTout public

Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220



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