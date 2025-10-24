Festival Le Rivage des Voix 2026 La Bohème Diva Opéra Centre culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges

Festival Le Rivage des Voix 2026 La Bohème Diva Opéra

Centre culturel La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

L’un des opéras les plus joués au monde !

La troupe anglaise Diva Opera, réputée pour ses spectacles de grande qualité, revient à la Loge avec un nouvel opéra. Cette fois c’est Giacomo Puccini qui est mis à l’honneur avec La Bohème. Cette adaptation de scènes de la vie de bohème d’Henry Murger (1851) raconte l’impossible amour de Mimi et Rodolfo dans le Paris de l’insouciante jeunesse estudiantine et artistique au tournant des XIXe et XXe siècles.

Durée 3h

Placement numéroté

Bar sur place

Tarif A+

○ Abonné 31€

○ Plein 35€

○ Réduit 32€

○ Très réduit 30€

Direction musicale Bryan Evans

Direction Cameron Menzies

Avec Susana Gaspar, Robyn Lyn Evans ou Jung Soo Yun, Adam Gilbert ou Håkan Vramsmo, Carly Owen, Euros Campbell, Lukasz Karauda, Martin Lamb, Stephen Anthony Brownb

Régisseur général Daniel Miller

Régisseur technique James Lye

Responsables des costumes Charlotte Hillier, Jane Stoner, Joanne Berry

Entraîneur italien Fiona Murray

Production Diva Opera .

Centre culturel La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

One of the most performed operas in the world!

German :

Eine der meistgespielten Opern der Welt!

Italiano :

Una delle opere più rappresentate al mondo!

Espanol :

Una de las óperas más representadas del mundo

