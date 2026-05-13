Festival « Les jardins Enchantés » Médiathèque du Tempo Vezin-le-Coquet 29 et 30 mai Ille-et-Vilaine

Pour cette 7ᵉ édition, la thématique du « Jardin refuge ». Pendant tout le week-end, la médiathèque et les différents partenaires de la ville proposeront de nombreuses animations pour petits et grands

Les Jardins Enchantés

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### reviennent les 29 et 30 mai 2026 à Vezin-le-Coquet !

Un grand rendez-vous culturel et environnemental accessible à tous. Pour cette 7ᵉ édition, le festival met à l’honneur la thématique du « Jardin refuge ».

Le jardin peut être un véritable écosystème. Pour l’homme, il représente à la fois une ouverture sur la nature, un espace de ressourcement, une cachette ou un havre de paix. Pour les animaux, il constitue un refuge et une protection précieuse face au monde extérieur.

Pendant tout le week-end, la médiathèque et les différents partenaires de la ville proposeront de nombreuses animations pour petits et grands :

* **Ateliers créatifs et nature**

Fabrication d’encres végétales, création d’eaux aromatiques, atelier d’écriture, gravure sur gomme, construction d’une mini-hutte, découverte de l’auto-massage japonais…

* **Jeux** pédagogiques, Bingo des œuvres

* **Balades découvertes**

Visite des Jardins Coquets, découverte du projet de renaturation du ruisseau de la Rosais…

* **Spectacles et concerts**

L’association Musicale de Vezin, « Écouter l’eau » par Terre des Arts, balade contée « La Nuit au Potager » par Arzhella, concert Cholo Trio…

* **Expositions et stands**

Illustrations, photographies (CPV), jardinage naturel avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement, découverte de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), de l’Oiseau Club Rennes Vezin (OCRV), atelier « Mon jardin zéro déchet » avec Brin d’Herbe…

Un week-end placé sous le signe de la nature, du partage, de la créativité et de la convivialité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00.000+02:00

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https://www.ville-vezinlecoquet.fr/agenda/les-jardins-enchantes/

Médiathèque du Tempo 11 contour de l’église , vezin le coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



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