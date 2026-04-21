[Vezin-le-Coquet] Nouvelle édition du festival Les Jardins Enchantés Médiathèque de Vezin-le-Coquet : 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 29 et 30 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Du 29 au 30 mai 2026, de 14h à 19h30 puis de 10h à 19h30.

Médiathèque de Vezin-le-Coquet : 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet

Gratuit

Les 29 et 30 mai 2026, Vezin-le-Coquet accueillera une nouvelle édition du festival Les Jardins Enchantés…

Organisé par : Médiathèque de Vezin-le-Coquet

Le thème «Jardin refuge» mettra en lumière le jardin comme espace d’accueil, de ressourcement et de partage, un refuge pour l’humain, la nature et la biodiversité.

(Certains atelier sont sur inscription)

Découvrez le programme détaillé ici : [https://www.ville-vezinlecoquet.fr/agenda/les-jardins-enchantes/](https://www.ville-vezinlecoquet.fr/agenda/les-jardins-enchantes/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:30:00.000+02:00

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https://www.ville-vezinlecoquet.fr/agenda/les-jardins-enchantes/

Médiathèque de Vezin-le-Coquet : 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



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