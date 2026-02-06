Festival les Moissons d’été TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac

Festival les Moissons d’été

TERMES-D’ARMAGNAC Domaine des milles chênes Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Toujours désireux de faire résonner les écritures contemporaines en milieu rural, et convaincus de l’importance des rencontres interculturelles, notre théâtre de verdure en palettes au coeur de la forêt, est plus que jamais le vôtre désormais. Un lieu où il n’y a pas de portes à pousser pour nous réunir autour de spectacles vivants.

Plus que jamais le festival Les moissons d’été est devenu un espace d’échange, de liberté, de réflexion, de débat démocratique, de lien humain et social. Le lieu du festival en pleine nature, chargé de magie et de poésie, invite chacun.es à ralentir pour mieux se retrouver. Ce festival à échelle humaine génère des rencontres tout à fait inhabituelles (culture/agriculture, artistes/ entrepreneurs …).

Programme bientôt disponible.

TERMES-D’ARMAGNAC Domaine des milles chênes Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 6 07 03 81 32 admin@lesattracteursetranges.com

English :

Always keen to make contemporary writing resonate in rural areas, and convinced of the importance of intercultural encounters, our open-air pallet theater in the heart of the forest is now more than ever yours. A place where you don’t have to push open any doors to gather around live performances.

More than ever, the Les moissons d’été festival has become a space for exchange, freedom, reflection, democratic debate, and human and social ties. The magical, poetic setting of the festival, in the heart of nature, invites everyone to slow down and rediscover themselves. This festival on a human scale generates unusual encounters (culture/agriculture, artists/entrepreneurs, etc.).

Program available soon.

